Автор самого красивого гола на Евро-2020 получит награду в виде арт-объекта

Global Look Press / Jvºrgen Fromme

Футболист, чей гол будет признан самым красивым, получит эксклюзивный приз в виде цифрового арт-объекта. Автором произведения является знаменитый художник Покрас Лампас.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе ПАО «Газпром», которое является официальным спонсором чемпионата Европы. Штаб-квартира УЕФА в ближайшее время получит голограмму награды. Евро-2020 начнется 11 июня в Риме матчем между сборными Италии и Турции.

Подопечные Станислава Черчесова начнут поход за главным кубком Европы 12 июня. Соперниками сборной России станет команда Бельгии. Стартовый свисток на стадионе «Санкт-Петербург» прозвучит в 22:00 по московскому времени.