Российский премьер назвал ушедшую из жизни Ларису Шойгу ярким политиком

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Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы Ларисы Шойгу. Глава правительства назвал умершую энергичным и ярким человеком.

Лариса Кужугетовна Шойгу занимала должность заместителя председателя комитета по контролю и регламенту от партии «Единая Россия». В прошлом месяце парламентарий победила в праймериз в Туве, набрав около 40 тысяч голосов.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с безвременным уходом Ларисы Кужугетовны Шойгу. Потеря такого незаурядного человека, полного сил и энергии, - большое горе для родных, близких, друзей и коллег», – сказал Мишустин.

Политик добавил, что все, кто был знаком с Ларисой Кужугетовной глубоко уважал ее а целеустремленность и творческий подход к решению самых сложных задач. Лариса Шойгу ушла из жизни на 69-м году жизни, причиной смерти стал инсульт на фоне последствий перенесенного COVID-19.