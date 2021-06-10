Премьер-министр Венгрии Орбан осудил сборную Ирландии за преклонение колена

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Преклонению колена в поддержку темнокожих на спортивных стадионах нет места. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после инцидента с футбольной командой Ирландии.

Спортсмены перед матчем со сборной Венгрии на стадионе "Ференц Суса" в Будапеште встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter (в переводе — "Жизни темнокожих важны"). Болельщики освистали футболистов, в чем их поддержал Орбан, попросивший "не провоцировать хозяина, когда приходите к нему в гости", передает "Чемпионат".

"Смысл этого жеста определяется культурными особенностями, мы воспринимаем его совсем по-другому. Венгерские мужчины преклоняют колено в трех случаях: перед Богом, перед страной и когда делают предложение своей возлюбленной. Коленопреклонение возникло в рабовладельческих странах, а наша страна никогда такой не являлась, поэтому мы не видим в этом важности", — отметил премьер-министр.

Защитник Венгрии Акош Кечкеш перед матчем с ирландцами указал на рукав с надписью "уважение". Его коллеги по команде сделали то же самое, но колено преклонять не стали.