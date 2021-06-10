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Политолог Мартынов заявил о тяжелой форме русофобии в Польше и Латвии

Политика
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Политолог Мартынов заявил о тяжелой форме русофобии в Польше и Латвии
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Польша и Латвия уже очень давно страдают тяжелой формой русофобии, заявил глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

В польской и латвийской республиках ранее задержали людей, которые якобы причастны к шпионажу в пользу России. К их числу относится депутат парламента Латвии Янис Адамсонс — за обвинение проголосовала большая часть его коллег.

Мартынов обратил внимание, что Адамсонс является достаточно известным парламентарием. Депутат отстаивал интересы русскоговорящих граждан в Латвии, где их считают второсортными. По мнению эксперта, неудивительно, что такого человека теперь подозревают в "шпионаже", сообщает сайт 360tv.ru.

#польша #латвия #русофобия
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