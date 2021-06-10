Адвокаты Петросяна убедили Степаненко поровну поделить имущество

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Хамовнический суд Москвы вынес окончательное решение о разделе имущества бывшей четы юмористов—Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Громкий судебный процесс длился несколько лет. Елена Степаненко никак не хотела идти на уступки бывшему мужу и требовала большую часть совместно нажитого имущества. Однако адвокатам Петросяна удалось убедить ее поделить все поровну.

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В итоге судья несколько часов зачитывал полный список ценностей пары, пишет "СтарХит". Осведомленный источник издания сообщил, что Степаненко хотела оставить сатирику картину "Старый дуб". Вероятно, она намекала на почтенный возраст Петросяна, которому в сентябре прошлого года исполнилось 75 лет.

Несмотря на это, юморист живет полной жизнью и даже во второй раз стал отцом. Молодая супруга Татьяна Брухунова родила ему сына Вагана.