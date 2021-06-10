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Власти Петербурга ограничат число посетителей зрелищных мероприятий

Общество
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Власти Петербурга ограничат число посетителей зрелищных мероприятий
pixabay.com / Tama66

Число посетителей зрелищных мероприятий в Петербурге с 12 июня не будет превышать трех тысяч человек. Такое решение приняли в Смольном.

Решение принято "в связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии". Дело в том, что в ближайшее время в Петербурге запланировано большое количество разнообразных мероприятий. При их проведении на открытом воздухе организаторы должны соблюдать определенный регламент.

Вакцинация существенно снижает риск коронавируса. Особенно это касается пожилых людей, отметил депутат Госдумы Сергей Вострецов. Лица старше 60 лет находятся в зоне риска. Вакцинация позволит им избежать заболевания.

#петербург #смольный #ограничения
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