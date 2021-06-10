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Воробьев поблагодарил власти РФ за строительство в Подмосковье новой детской больницы

Общество
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Воробьев поблагодарил власти РФ за строительство в Подмосковье новой детской больницы
government.ru / пресс-служба правительства РФ

Участниками церемонии закладки первого камня Московской областной детской больницы стали губернатор Андрей Воробьев, врач Леонид Рошаль и вице-губернатор Татьяна Голикова.

Медицинское учреждение возведут в Красногорске. Согласно проекту, здание будет восьмиэтажным и вместит в себя 28 отделений, необходимых для оказания помощи больным детям, передает 360tv.ru.

"Сегодня действительно в Московской области праздник. Я хочу поблагодарить правительство, Татьяну Алексеевну и прежде всего губернатора за то, что наконец это будет", — заявил Воробьев.

Всего в новой больнице будет работать около 400 врачей и еще тысяча медицинских сотрудников. На базе учреждения появятся отделения реанимации, нейрохирургии, интенсивной терапии, травматологии и другие.

#воробьев #подмосковье #больница
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