Воробьев поблагодарил власти РФ за строительство в Подмосковье новой детской больницы

government.ru / пресс-служба правительства РФ

Участниками церемонии закладки первого камня Московской областной детской больницы стали губернатор Андрей Воробьев, врач Леонид Рошаль и вице-губернатор Татьяна Голикова.

Медицинское учреждение возведут в Красногорске. Согласно проекту, здание будет восьмиэтажным и вместит в себя 28 отделений, необходимых для оказания помощи больным детям, передает 360tv.ru.

"Сегодня действительно в Московской области праздник. Я хочу поблагодарить правительство, Татьяну Алексеевну и прежде всего губернатора за то, что наконец это будет", — заявил Воробьев.

Всего в новой больнице будет работать около 400 врачей и еще тысяча медицинских сотрудников. На базе учреждения появятся отделения реанимации, нейрохирургии, интенсивной терапии, травматологии и другие.