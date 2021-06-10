Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин направил гуманитарную помощь в ЦАР

Федеральное агентство новостей / Erick Ngaba

Вручение продовольственных пайков, направленных в Центральноафриканскую Республику российским бизнесменом Евгением Пригожиным, состоялось в столице страны городе Банги.

Гуманитарные наборы с продуктами питания смогли получить более двух тысяч жителей Банги. Они выразили большую благодарность Пригожину и отметили значительный вклад России в дело стабилизации обстановки в ЦАР, об этом сообщает ФАН.

Москва принимает деятельное участие в судьбе народа ЦАР и в защите государственности этой страны от международных террористов и экстремистов. Благодаря помощи российских специалистов была значительно повышена боеспособность Вооруженных сил Центральноафриканской Республики, которые сумели отбить наступление конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" и вернули контроль правительства над большей частью страны.

Российский бизнесмен Пригожин уже не первый раз участвует в гуманитарной помощи жителям Африки. Ранее более миллиона продуктовых пайков от петербургского предпринимателя получили граждане Судана.