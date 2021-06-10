Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин направил гуманитарную помощь в ЦАР

Общество
77

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин направил гуманитарную помощь в ЦАР
Федеральное агентство новостей / Erick Ngaba

Вручение продовольственных пайков, направленных в Центральноафриканскую Республику российским бизнесменом Евгением Пригожиным, состоялось в столице страны городе Банги.

Гуманитарные наборы с продуктами питания смогли получить более двух тысяч жителей Банги. Они выразили большую благодарность Пригожину и отметили значительный вклад России в дело стабилизации обстановки в ЦАР, об этом сообщает ФАН.

Москва принимает деятельное участие в судьбе народа ЦАР и в защите государственности этой страны от международных террористов и экстремистов. Благодаря помощи российских специалистов была значительно повышена боеспособность Вооруженных сил Центральноафриканской Республики, которые сумели отбить наступление конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" и вернули контроль правительства над большей частью страны.

Российский бизнесмен Пригожин уже не первый раз участвует в гуманитарной помощи жителям Африки. Ранее более миллиона продуктовых пайков от петербургского предпринимателя получили граждане Судана.

#гуманитарная помощь #пригожин #цар
Адвокаты Петросяна убедили Степаненко поровну поделить имущество
Адвокаты Петросяна убедили Степаненко поровну поделить имущество
Общество
21:05 | 10 июня
Премьер России одобрил денонсацию меморандума об "открытой суше"
Премьер России одобрил денонсацию меморандума об "открытой суше"
Политика
21:04 | 10 июня
Власти Петербурга ограничат число посетителей зрелищных мероприятий
Власти Петербурга ограничат число посетителей зрелищных мероприятий
Общество
21:00 | 10 июня