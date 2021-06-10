Экстремистский статус ФБК* обеспокоил западных кураторов Навального

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Иноагент ФБК по решению суда признан в России экстремистской организацией. Обеспокоенные этим западные политики расценили вердикт как повод для нападок на РФ.

Прокуратура ранее доказала, что ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в России) занимается деструктивной деятельностью на территории РФ. Цель НКО — создать условия для дестабилизации социальной и политической обстановки внутри России.

На новый статус фонда отреагировал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. В его заявлении говорится про непонятные репрессии, которые тревожат Вашингтон. Он почему-то посчитал, что факт признания ФБК экстремистской НКО обуславливает освобождение блогера Алексея Навального, сообщал "ПолитЭксперт".

Сугубо внутреннее дело России стал комментировать руководитель британского МИД Доминик Рааб. По его мнению, признание ФБК экстремистской структурой является "атакой на открытое общество". Еще дальше пошел Европарламент, который обнародовал проект резолюции. В документе говорится о намерении заставить РФ отменить закон об экстремистских организациях.

Запад делает заявления, которые уже стали "классикой". Уже по традиции западные политики своими заявлениями и "твитами" поддерживают незаконные митинги в России, а потом дружно обвиняют Москву в задержании нарушителей закона. Вот и реакция на новый статус ФБК не вызывают удивления, ведь главная цель западных держав — обвинить в чем-либо Россию.

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России