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Добровинский будет защищать жену владельца "Спартака" Салихову в суде против "Уфы"

Спорт
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Добровинский будет защищать жену владельца «Спартака» Салихову в суде против «Уфы»
Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Бывший адвокат Павла Мамаева и Александра Кокорина будет представлять интересы Заремы Салиховой в судебном разбирательстве против футбольного клуба "Уфа".

Александр Добровинский стал адвокатом жены владельца московского "Спартака" Леонида Федуна. Об этом он рассказал журналистам издания "Чемпионат".

"Да, я буду защищать Зарему Салихову в судебном разбирательстве против "Уфы". Давно знаком с Заремой. Когда появилась информация, что на нее хотят подать в суд, она мне позвонила", — отметил Добровинский.

О планах подать иск в суд на Салихову ранее рассказал председатель совета директоров "Уфы". Ростислав Мурзагулов выразил недовольство постом жены Федуна в Telegram-канале, в котором она сообщила, что Шамиль Газизов помогал клубу из Башкортостана, работая в "Спартаке".

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