Блогер Хованский арестован судом по делу об оправдании терроризма

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения блогеру Юрию Хованскому по делу об оправдании терроризма.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, арестовав блогера на два месяца — до 8 августа, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Хованский обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Поводом для обвинения стала песня блогера о "Норд-Осте" в его исполнении. Трек появился в Сети почти год назад, темой стал теракт в театральном центре на Дубровке в 2002 году. По официальным данным, в результате теракта погибли 130 человек.