Бывший юрист ФБК* объяснил, для чего Волков встречался с сенаторами США

Экс-юрист ФБК (НКО-иноагент признана экстремистской и запрещена в РФ) Виталий Серуканов заявил, что визит Волкова в США связан с финансированием незаконной деятельности.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков накануне встретился в Вашингтоне с членами Комитета Сената США по международным отношениям. После включения ФБК в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признания его экстремистским, члены фонда даже не скрывают своих контактов с Западом.

Today met with Alexei Navalny’s advisor @leonidvolkov to discuss how respect for democracy and the rule of law should be at the core of U.S.-Russia relations. https://t.co/2uBYeDD99K pic.twitter.com/1zw4hckngw