Бывший юрист ФБК* объяснил, для чего Волков встречался с сенаторами США

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Экс-юрист ФБК (НКО-иноагент признана экстремистской и запрещена в РФ) Виталий Серуканов заявил, что визит Волкова в США связан с финансированием незаконной деятельности.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков накануне встретился в Вашингтоне с членами Комитета Сената США по международным отношениям. После включения ФБК в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признания его экстремистским, члены фонда даже не скрывают своих контактов с Западом.

Today met with Alexei Navalny’s advisor @leonidvolkov to discuss how respect for democracy and the rule of law should be at the core of U.S.-Russia relations. https://t.co/2uBYeDD99K pic.twitter.com/1zw4hckngw — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) June 9, 2021

Несколько влиятельных американских политиков поделились информацией об этой встрече. По их словам, с Волковым обсуждались вопросы демократии в России. Однако бывший юрист ФБК Виталий Серуканов в эфире программы "Соловьев LIVE" усомнился, что это была реальная повестка.

"Для Леонида Волкова сейчас главное — получить бюджет", — отметил он.

По словам правозащитника, соратник осужденного блогера Алексея Навального умеет писать идеальные отчеты. При этом на бумаге вся оппозиционная активность выглядит убедительно, добавил Серуканов. Он уверен, что Волков готов "кланяться" любому западному политику, который будет спонсировать антироссийскую деятельность, пишет ФАН.

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России