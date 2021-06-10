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Бывший юрист ФБК* объяснил, для чего Волков встречался с сенаторами США

Общество
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Бывший юрист ФБК объяснил, для чего Волков встречался с сенаторами США
facebook.com / Леонид Волков

Экс-юрист ФБК (НКО-иноагент признана экстремистской и запрещена в РФ) Виталий Серуканов заявил, что визит Волкова в США связан с финансированием незаконной деятельности.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков накануне встретился в Вашингтоне с членами Комитета Сената США по международным отношениям. После включения ФБК в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признания его экстремистским, члены фонда даже не скрывают своих контактов с Западом.

Несколько влиятельных американских политиков поделились информацией об этой встрече. По их словам, с Волковым обсуждались вопросы демократии в России. Однако бывший юрист ФБК Виталий Серуканов в эфире программы "Соловьев LIVE" усомнился, что это была реальная повестка.

"Для Леонида Волкова сейчас главное — получить бюджет", — отметил он.

По словам правозащитника, соратник осужденного блогера Алексея Навального умеет писать идеальные отчеты. При этом на бумаге вся оппозиционная активность выглядит убедительно, добавил Серуканов. Он уверен, что Волков готов "кланяться" любому западному политику, который будет спонсировать антироссийскую деятельность, пишет ФАН.

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России

#сша #волков #сенаторы
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