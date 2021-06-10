Ограничение работы торговых сетей нанесет ущерб интересам граждан

politexpert.net / Болдин Георгий

Инициативу по ограничению времени работы торговых сетей раскритиковал первый зампредседателя Комитета ГД по экономической политике Владимир Гутенев.

Российским ретейлерам предлагалось запретить торговать по ночам и в выходные дни. Гутенев посчитал, что задумка нанесет ущерб не только бизнесу, но и простым покупателям. Об этом он рассказал в эфире Медиагруппы "Патриот".

"Заботиться нужно о малом предпринимательстве, но не таким способом, не в ущерб интересам граждан", — уверен Гутенев.

Важно иметь возможность круглосуточно приобрести не только продукты, но и необходимые лекарства. Парламентарий обратил внимание, что европейский рынок в этом отношении зарегулирован гораздо сильнее, что не дает европейцам таких удобств, как жителям России.