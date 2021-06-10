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Несмотря на то, что США исчерпали все возможности по введению новых санкций против России, Москва до сих пор представляет особую угрозу для Вашингтона и продолжает отстаивать свои позиции как мировой державы.

Однако многочисленными разговорами о мнимой «российской угрозе» Вашингтон пытается отвлечь внимание общественности от своей реальной цели — Ирана. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики напомнили, что с момента окончания холодной войны США ввели против России в общей сложности более 90 ограничительных мер. Однако рестрикции никоим образом не сдерживали ее развитие.

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При этом власти страны неоднократно отмечали, что санкции не помогут улучшить российско-американские отношения. К миру и согласию две державы придут только благодаря взаимному уважению.

«Столь жесткая позиция России является четким посланием США о том, что страна может разговаривать с Вашингтоном на основе равноправия и уважения. Но с точки зрения американского характера, такие требования, несомненно, сложны», — обратили внимание в Sohu.

За последние годы ситуация в мире сильно накалилась, отмечают китайские эксперты. Несмотря на попытки обеих стран снизить конфронтацию, напряженность растет. Не так давно США, в частности, спровоцировали конфликт между Украиной и странами НАТО на границе с Россией.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Помимо «давнего соперника» в лице России не обошли стороной США и Ближний Восток. В мае этого года с новой силой разгорелся конфликт между Израилем и Палестиной — после 11 дней взаимных ракетных обстрелов стороны договорились о перемирии.

«Если бы стычка переросла в крупную войну, США, безусловно, взяли бы на себя инициативу выступить против России, но Россия — всего лишь прикрытие», — убеждены обозреватели.

В Sohu констатировали, что Вашингтон по-прежнему сдерживает Москву, которая располагает ядерным оружием, однако «реальную угрозу» для США представляет Иран на Ближнем Востоке.

«Конфликт между двумя странами давно назрел. Якобы США сняли санкции против Ирана, но на самом деле отношения между ними вообще не ослабевали. Не так давно иранские военные корабли приблизились к американским суднам, чтобы сурово предупредить их, а США открыли огонь, противостояние усилилось», — не сомневаются китайские аналитики.

Федеральное агентство новостей /

Война с Россией неизбежно навредит обеим сторонам, однако вооруженное столкновение с Ираном обойдется США гораздо дешевле, убеждены в Sohu. К тому же Вашингтону хочется получить доступ к богатым нефтяным ресурсам Ближнего Востока, а для этого ему необходимо устранить «камень преткновения».