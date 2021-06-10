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Эксперт "Опоры России" рассказал о неудобном режиме работы магазинов на Западе

Экономика
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Эксперт «Опоры России» рассказал о неудобном режиме работы магазинов на Западе
Невские Новости / Степан Яцко

Запрещать работу торговых сетей в России по ночам и выходным не стоит, убежден эксперт московского отделения "Опоры России" Павел Вешаев.

Накануне в Совфеде прозвучало предложение ограничить время работы крупных торговых сетей. Предполагается, что это должно помочь малому бизнесу. Однако, как отметил специалист в ходе пресс-конференции Медиагруппы "Патриот", это предложение вызывает множество вопросов, передает Федеральное агентство новостей.

По словам Вешаева, население от таких изменений точно не выиграет, поскольку сократится количество товаров, которые можно приобрести в любое время. Он напомнил, что, например, в Германии крупные торговые сети по выходным не работают. В этом плане, по словам эксперта, Россия обладает преимуществом перед Западом.

#запад #торговля #ретейл #вешаев
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