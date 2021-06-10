Адвокаты ФЗПГ* "забыли" рассказать, чем на самом деле занимался ликвидированный фонд

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Юристы "Команды 29" выложили подробный отчет о заседании Мосгорсуда, которое состоялось 10 июня. Однако они "забыли" уточнить, чем занималось их подзащитное лицо.

Адвокаты неформального объединения представляют интересы Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России). Защитники больше всего возмутились решением Мосгорсуда именно по этой организации блогера Алексея Навального. Редакция Федерального агентства новостей решила выяснить, чем на самом деле занимался ФЗПГ.

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Журналисты пришли к выводу, что фонд вообще не работал в заявленной юридической сфере. Организация обеспечивала работу членов команды Навального, которые непосредственно призывали граждан к участию в несанкционированных мероприятиях и организовывали столпотворения во время пандемии.

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России