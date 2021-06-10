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Первая леди США вспомнила бога при описании подготовки Байдена ко встрече с Путиным

Политика
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Первая леди США вспомнила бога при описании подготовки Байдена ко встрече с Путиным
wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американский президент Джо Байден "чересчур готов" к переговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным, заявила первая леди США Джилл Байден.

Российско-американский саммит с участием президентов состоится 16 июня в Швейцарии. Супруга Байдена прокомментировала готовность своего мужа к переговорам с лидером России.

"О мой бог, он чересчур готов", — сказала Джилл.

Многие эксперты ранее выразили мнение, что Байден уступит Владимиру Путину на переговорах в Женеве.

#сша #путин #байден #джилл
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