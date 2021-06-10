Офтальмолог перечислила правила безопасного наблюдения за солнечным затмением

Правила безопасного наблюдения за солнечным затмением перечислила врач-офтальмолог Ольга Васильева.

Любоваться этим удивительным природным явлением без какой-либо защиты крайне опасно. Таким образом человек может серьезно обжечь сетчатку глаза. Обезопасить себя можно при помощи солнечных очков, добавила она.

"Очки должны быть качественного производства, из хорошего пластика. То есть купленные не в переходе метро, а в оптике с защитой не менее 400 единиц", — цитирует ее слова сайт 360tv.ru.

Также, по мнению офтальмолога, можно использовать очковые стекла по типу тех, в которых обычно работают сварщики. Именно они не пропускают вредные для глаза ультрафиолетовые лучи, предупредила Васильева.