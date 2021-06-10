Гордон объяснил, почему встреча с Зеленским для Байдена не стала актуальной

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Американскому президенту Джо Байдену оказался не заинтересован во встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, потому что Украина не убедила никого в мире в том, что достойна уважения.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Наш» высказал киевский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, известный своими резкими русофобскими взглядами.

«Для Байдена на сегодняшний день встреча с Зеленским как с президентом Украины неактуальна, потому что он – очень занятой человек, а Украина не заставила себя уважать», — заявил Гордон.

Поэтому, по его словам, в ближайшее время в Женеве состоится встреча главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным, с которым Байдену наверняка есть, о чем поговорить. В частности, два лидера могут обсудить китайскую угрозу, перед которой такие страны как Соединенные Штаты Америки, Россия и европейские государства должны объединить усилия, предположил Гордон.

«Я думаю, они будут просто передвигать фишки на большой карте – «А тебе чего надо? Мне – вот это. А мне – вот это». Мы на этой карте, наверное, будем фишкой. Но это от нас зависит – будем мы фишкой или нет», — добавил украинский пропагандист.

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Напомним, российско-американский саммит на высшем уровне станет завершающей точкой европейского турне президента США Джо Байдена, который уже прибыл в Великобританию

В рамках визита в Великобританию Байден встретится с премьер-министром страны Борисом Джонсоном и королевой Елизаветой II.

Затем, Байден прибудет в Брюссель, где у него запланированы саммит НАТО и встреча лидеров «Большой семерки». А после этого, 16 июня, президент США прибудет в Женеву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которой, как сообщалось ранее, с тревогой ждут политики и дипломаты в разных странах мира.