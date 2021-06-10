Спасти региональную авиацию: в ЦАГИ исследуют новый легкий самолет

tsagi.ru / Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского

Специалисты ЦАГИ имени профессора Н.Е. Жуковского проводят цикл исследований, целью которых является формирование облика нового легкого самолета для малой авиации.

Как рассказывает информационный портал «Сделано у нас», легкий самолет, разработкой которого занимается Центральный аэрогидродинамический институт, предназначен для грузовых и пассажирских перевозок в непростых условиях отдаленных районов Дальнего Востока и Севера, так как используемый до сих пор для этих целей самолет Ан-2 устарел, но во многих регионах России действуют только аэродромы малой авиации.

Также портал сообщает, что на первом этапе испытаний специалисты ЦАГИ работали с моделью легкого самолета с неубирающимся шасси и подкосным крылом.

«Подкосное крыло — одна из распространенных конструктивно-силовых схем на летательных аппаратах подобной размерности. Ее основным отличием является наличие подкоса, участвующего в передаче нагрузок с крыла на фюзеляж. Использование подкоса позволяет уменьшить массу крыла. С целью снижения лобового сопротивления он выполняется профилированным», — объясняет автор.

Сотрудниками института провели работы в аэродинамической трубе Т-102 ЦАГИ. изучив, влияние подкосов и неубирающегося шасси на аэродинамические характеристики воздушного судна во взлетно-посадочной и крейсерской конфигурации.

Определенное специалистами в ходе испытания влияние шасси и подкоса на аэродинамику самолета в дальнейшем планируется использовать для продолжения работ по совершенствованию компоновки нового легкого самолета МВЛ и для оценки его летно-технических характеристик.