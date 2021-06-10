Игроки сборной России прибыли в Петербург для участия в чемпионате Европы

Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Самолет с футболистами национальной сборной России, которые примут участие в Евро-2020, приземлился в петербургском аэропорту.

Борт с игроками сборной России по футболу приземлился в петербургском аэропорту Пулково в 18:31 по московскому времени. Завтра подопечные Станислава Черчесова проведут в Северной столице первую тренировку, а 12 июня сыграют с Бельгией, возглавляющей рейтинг ФИФА.

Матч на "Газпром Арене" обслужит испанская бригада арбитров во главе с Матео Лаосом. На групповом этапе Евро-2020 сборная России также сыграет с Данией и Финляндией. Матчи пройдут 16 и 21 июня соответственно.