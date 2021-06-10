Юшков рассказал о том, какую выгоду принесет России переработка газа на Амуре

vk.com / Игорь Юшков

Новое газоперерабатывающее предприятие, способное завоевать мировой рынок гелия, потеснив с него американцев, открыли на Дальнем Востоке.

Об этом сообщает газета «Взгляд», отмечая, что обычно гелий используют для надувания воздушных шариков, но причина, по которой на Амуре открыли такой дорогой и крупный газовый кластер, кроется совсем в другом.

Как рассказал в беседе с изданием ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, причиной появле6ия газоперерабатывающего завода именно в этом регионе, кроется в многокомпонентности газа, содержащегося в месторождениях, ставших ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». В добываемом там газе содержится не только метан, но и примеси пропана, этана, бутана и гелия. И подписывая контракт с Китаем на поставку газа по «Силе Сибири», Россия встала перед выбором.

«Либо «Газпром» гонит в Китай все, что добывает. Тогда Китай платит за метан, а в реальности получает еще несколько компонентов в придачу и уже сам может выделять эти компоненты. Второй вариант, который и был выбран: Россия сама выделяет эти компоненты и продает их отдельно от метана. То есть мы не просто так отдаем Китаю гелий, пропан, бутан, этан, а будем получать за них дополнительные деньги», — объяснил аналитик.

И речь идет именно о богатых гелием Ковыктинском и Чаяндинском газовых месторождениях, добавил эксперт.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Таким образом, именно контракт с Китаем на поставку метана по газопроводу «Сила Сибири» привел к созданию в Амурской области одного из крупнейших в мире газохимических комплексов. Об этом свидетельствует и тот факт, что три очереди газоперерабатывающего завода, согласно плану, будут запускаться одновременно с увеличением добычи газа и его эксперта по «Силе Сибири».

Чем большие объемы газа будут отправляться в Китай, тем больше работы будет у газоперерабатывающего завода, и если бы такой завод не построила сама Россия, это сделали бы в Китае, подчеркивает эксперт. Но Россия не могла допустить подобной ошибки.

Однако, как отмечает Игорь Юшков, главной задачей нового завода станет не выделение гелия, а выделение пропана, бутана и этана, и поэтому помимо Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома» в регионе будет возведен Амурский газохимический завод «Сабура».

«Первый будет продавать выделенные этан, пропан и бутан, а второй будет производить из этого сырья уже практически конечный продукт – полимерную продукцию (из этилена и пропилена) для экспорта за рубеж, в основном на азиатские рынки», — объяснил эксперт.

В этом, по словам Юшкова, и кроется золотая жила, как для самих предприятий, так и для бюджета России.