Байден перепутал буквы в аббревиатуре и оскорбил британских военных

Global Look Press / Jim LoScalzo - Pool via CNP

Американский лидер Джо Байден случайно оскорбил военных, выступая на базе Милденхолл в Великобритании. Президент неправильно произнес аббревиатуру Королевских военно-воздушных сил, что было воспринято британскими СМИ как бестактность.

В ходе мероприятия глава Белого дома рассуждал на тему тесного сотрудничества между армиями США и Великобритании. Однако в приветственной речи он допустил ошибку: вместо аббревиатуры RAF, обозначающей британских военнослужащих, он произнес RFA. В зависимости от контекста это может обозначать либо «Вспомогательный Королевский флот», либо нецензурное английское выражение.

Примечательно, что после выступления на официальном сайте Белого дома была опубликована расшифровка речи Байдена. Оговорка главы государства была зачеркнута, а в скобках указан правильный вариант.

Ранее Джо Байден перепутал слова «эскалация» и «вакцинация», а также неправильно произнес фамилию российского лидера Владимира Путина. В его варианте получилось нечто похожее на «президент Клутин».