Эксперт объяснил, почему в РФ не стоит запрещать майнинг криптовалют вслед за Китаем

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Еще одна китайская провинция Цинхай полностью запретила майнинг криптовалют, сообщает издание IXBT.com со ссылкой на правительственный документ. Уточняется, что власти региона будут проверять компании случайным образом.

«Правительство Цинхая будет строго проверять и наказывать любые проекты, связанные с добычей полезных ископаемых под прикрытием больших центров обработки данных или суперкомпьютерных центров. Это запретит любой компании предоставлять помещения или электричество для проектов по майнингу криптовалют», — говорится в документе.

В мае Государственный совет Китая приказал местным властям принять жесткие меры против майнинга и торговли криптовалютами. Причина — недостаток энергоемких производств и загрязнение окружающей среды.

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Подобные действия соседей вызвали обеспокоенность некоторых специалистов IT-сферы, так как Россия входит в топ-10 стран, больше всех заработавших на Bitcoin.

«Россия не должна идти по пути Китая. Во-первых, мы имеем профицит электричества. Во-вторых, не имеется никакой легальной юридической базы, чтобы осуществить в нашей стране подобный запрет, — прокомментировал новость основатель Group-IB, сопредседатель Партии Роста Илья Сачков. — Большинство вычислений, например, если это касается smart-контрактов — полезные вычисления. Они имеют определенную пользу для процессов, происходящих в глобальном интернете, в плане использования блокчейна, кибербезопасности и др. Поэтому запрет майнинга в России не обоснован ни с точки зрения энергоресурсов, ни с точки зрения юридическо-правовой системы, ни с точки зрения здравого смысла и логики».

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