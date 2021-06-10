Главред "Медузы"* Колпаков сообщил, что издание продолжает работу

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Издание "Медуза" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) продолжает работу.

Заявление об этом сделал главный редактор издания Иван Колпаков. В комментарии РИА Новости он сообщил, что материалы "Медузы" продолжают выходить.

Также появилась информация о том, что гендиректор "Медузы" Галина Тимченко признала убыточность проекта и сообщила о прекращении работы СМИ-иноагента. Однако позже были опровергнуты сведения о закрытии издания.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента