Захарова объяснила, почему Московская конференция по безопасности пройдет без НАТО

politexpert.net / Евгений Зайцев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от участия в Московской конференции по международной безопасности, которая запланирована на 22–24 июня.

Как объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, генсек Североатлантического альянса не принял приглашение российской стороны приехать на конференцию. Однако теперь он пытается "навязать мысль, что это Россия уходит от диалога" с Западом.

Дипломат указала, что данное решение руководства НАТО лучше всего свидетельствует об истинных намерениях Альянса.