Хованского доставили в суд для избрания меры пресечения

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Блогера Юрия Хованского привезли в Дзержинский суд Санкт-Петербурга. Его обвиняют в оправдании терроризма. Ранее следователи ходатайствовали о содержании обвиняемого под арестом.

Молодого человека задержали 9 июня. Причиной стала песня, опубликованная в Сети, в которой он оправдывал теракт, произошедший в Москве на Дубровке в 2002 году. По официальным сведениям, тогда погибли 130 человек, в том числе дети. В композиции блогер допускал оскорбительные трактовки трагедии. Хованский уже признал свою вину.

В Сети Хованский славится скандальной репутацией. Так, он вступал в конфликты с известными рэперами Noize MC и Бастой, а также позволял себе публично оскорблять память музыкантов Виктора Цоя, Михаила Горшенева и юмориста Михаила Задорнова.