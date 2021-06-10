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РФС: форма сборной Украины все равно остается политизированной

Спорт
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РФС: форма сборной Украины все равно остается политизированной
Nation News / Юлия Нуртдинова

Форма сборной Украины, несмотря на внесенные изменения, все равно остается политизированной, говорится в заявлении пресс-службы Российского футбольного союза.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил запрос. Однако игровая форма игроков украинской сборной на Евро-2020 все равно создает опасный прецедент, подчеркнула пресс-служба.

Накануне РФС отправил письмо в УЕФА, в котором указал на политический лозунг украинских националистов на футболке игроков. После этого УЕФА обязал Украину убрать часть лозунга для участия в чемпионате.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины выступает в группе C вместе с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией. Свой первый матч на турнире украинцы проведут с Нидерландами 13-го числа.

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