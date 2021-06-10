Кулеба пошел на «трудные переговоры» с Германией ради окончания строительства «СП-2»

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прилетел в Германию, чтобы обсудить с немецкими дипломатами строительство российского трубопровода «Северный поток — 2» («СП-2»). В разговоре с госсекретарем немецкого Минэнерго Андреасом Файхтом и внешнеполитическим советником Федерального канцлера Яном Гекером посол выразил опасения Киева в связи с окончанием строительства проекта.

Сам Кулеба прошедшие переговоры охарактеризовал, как «трудные», однако с «конструктивной» атмосферой. Экспертное сообщество пришло к выводу, что украинский дипломат не смог предложить более практичных шагов, поэтому попытался разрешить вопрос в ходе обычной встречи. Аналогичного мнения придерживается политолог Владимир Воля.

«Удивительно, что это [переговоры по "СП-2"] продолжается даже после того, как [госсекретарь США Энтони] Блинкен сказал, что санкции против "СП-2" бессмысленны. Кулеба, вместо того чтобы продвигать украинский вариант соглашения о недопущении использования "СП-2" во вред Украине после его запуска, все продолжает ездить и бороться с его достройкой. Я не знаю, что это – его инерционность или неспособность как-либо осмыслить будущее», — цитирует эксперта «ПолитНавигатор».

Воля обратил внимание, что понять логику украинского министра не представляется возможным: Кулеба активно продолжает бороться против проекта, реализацию которого уже никто, кроме Киева, не ставит под сомнение. Политолог предложил другую трактовку прошедших «трудных переговоров».

«Все эти переговоры – это нечто странное. Неудивительно, что идут эти переговоры тяжело, поскольку в Германии уже тоже не видят никакого смысла в попытках остановить "СП-2" после того, как на его достройку согласились США», — подытожил специалист.

Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

Ранее бывший посол США на Украине Джон Хербст уже выступал с точкой зрения, что отказ президента Джозефа Байдена от санкций против «СП-2» — это личная победа президента РФ Владимира Путина.