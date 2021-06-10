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АТОР призвала оперштаб РФ возобновить авиасообщение с рядом безопасных по COVID-19 стран

Общество
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АТОР призвала оперштаб РФ возобновить авиасообщение с рядом безопасных по COVID-19 стран
Федеральное агентство новостей / Оксана Баландина

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) напомнили о ряде безопасных, с точки зрения коронавируса, стран для россиян.

Представители организации обратились в оперштаб РФ с просьбой открыть массовые зарубежные направления для отечественных туристов, возобновив авиасообщение.

В АТОР напомнили, что приемлемая ситуация с коронавирусом наблюдается в ряде государств. В их числе Греция, Хорватия, Черногория, Тунис, Болгария, Кипр, Турция и Египет.

#туризм #атор #оперштаб #коронаиврус
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