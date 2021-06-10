АТОР призвала оперштаб РФ возобновить авиасообщение с рядом безопасных по COVID-19 стран

Федеральное агентство новостей / Оксана Баландина

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) напомнили о ряде безопасных, с точки зрения коронавируса, стран для россиян.

Представители организации обратились в оперштаб РФ с просьбой открыть массовые зарубежные направления для отечественных туристов, возобновив авиасообщение.

В АТОР напомнили, что приемлемая ситуация с коронавирусом наблюдается в ряде государств. В их числе Греция, Хорватия, Черногория, Тунис, Болгария, Кипр, Турция и Египет.