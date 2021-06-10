Сатановский прокомментировал желание Украины «получить репарации» с России

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Украина проявляет имперские амбиции, выражая желание получить с России репарации после того, как вернет под власть Киева Крым и Донбасс.

Такое мнение с присущим ему сарказмом высказал известный российский политолог, ученый востоковед Евгений Сатановский, комментируя опубликованное украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой сообщение о согласовании Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

Как написал Кулеба у себя в Twitter, правительство Украины приняло Стратегию, в которой прописаны планы потребовать от России компенсацию за ущерб, нанесенный стране в результате «временной оккупации территорий».

«Интересно украинское начальство свои кружева политические плетёт. Репарации с России после возвращения под власть Крыма и Донбасса — это сильно, с фантазией и размахом. Это прямо-таки даже по-имперски. Вспоминается невольно Тордесильясский договор 1494 года о разделе мира между Португалией и Испанией», — пишет по этому поводу Евгений Сатановский.

По словам эксперта, по этой логике и с такими же результатами Украина может предложить Японии заключить соглашение о разделе России, в рамках которого Токио «получит» Южно-Курильские острова, а Киев – «все остальное».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Таким же образом Киев может попытаться договориться и с Турцией, развивает тему Сатановский. Например, Турция отдает Киеву Донбасс, а он ей в ответ отдает все, что Анкара уже давно считает зоной своих интересов, а именно Урал, Сибирь, Алтай и Забайкалье, то есть все от Поволжья до Якутии. Правда в этом случае между Украиной и Турцией могут возникнуть споры по поводу Причерноморья, Приазовья и Крыма, которые, как хорошо помнит Анкара, еще не так давно по историческим меркам находились в составе Турции или под Турцией, как и половина нынешней Украины. И ведь именно Россия эти территории у Турции отвоевала, напоминает эксперт.

«Но это они как-нибудь решат. В аренду туркам сдадут, что ли? Или на беспилотники их обменяют… (Президент Турции Реджеп) Эрдоган против наверняка не будет, да и американцы с европейцами вряд ли будут возражать. Им еще самим как-то по собственным проблемам с турками договариваться надо, а Эрдоган пассажир тяжелый…», — рассуждает Сатановский.

Также политолог не обошел вниманием и «новую игрушку Киева» — закон «о коренных народах», который показывает, что украинские власти сбрендили окончательно.

facebook.com / Слуга Народу

Если бы из списка коренных народов Украины были вычеркнуты только русские, объясняет эксперт, это было бы во всяком случае понятно. Это свидетельствовало бы о том, что украинский президент Владимир Зеленский мстит России «ужасным, хоть и до крайности безмозглым, наглым и провокационным» способом. Но ведь Киев включил в список коренных народов только украинцев, караимов, крымчаков и крымских татар, а всех остальных оставил за рамками этого списка.

«Это надо совсем уже в безумие самоубийственно-берсерковского типа впасть. Или, говоря по-русски, с дуба рухнуть, что, видимо, с украинским начальством и случилось. Что тяжело больное оно на всю голову — это и раньше было известно, но что до такой степени… Срочно лечить пора, пока еще чего не натворило. Причем в принудительном порядке», — комментирует Сатановский.

И лечить нужно «методами Шойгу и Герасимова», уверен политолог, так как украинский президент видимо других методов не понимает.

Федеральное агентство новостей /

Как напоминает Киеву ученый-востоковед, на территории нынешней Украины греки жили еще за три тысячи лет до того, как там появился Зеленский. А итальянцы, и в том числе римляне, а также евреи, жили на тех землях за две тысячи лет.

«Что до болгар, венгров, румын, армян, валахов, цыган, турок и поляков, чехов и словаков, белорусов и татар, русинов и немцев… Там и французы, вспоминая Де Рибаса, Ланжерона и Дюка де Ришелье, не менее коренной народ, чем украинцы. Про русских даже и говорить не приходится, — подчеркнул Сатановский. — Хотя что спорить с больными людьми? Исчерпала себя нынешняя украинская власть. Полностью исчерпала».

В заключение политолог сравнил украинского президента Владимира Зеленского с вожаком волчьей стаи Акелой, из истории про Маугли, который промахнулся и после этого его называли «мертвый волк». Вот и Зеленский, по словам Сатановского, еще не понимает, но он уже мертв, как тот Акела. А американский президент Джо Байден – не Маугли, и спасать его точно не собирается.