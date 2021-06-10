Сатановский прокомментировал желание Украины «получить репарации» с России

Украина проявляет имперские амбиции, выражая желание получить с России репарации после того, как вернет под власть Киева Крым и Донбасс.
Такое мнение с присущим ему сарказмом высказал известный российский политолог, ученый востоковед Евгений Сатановский, комментируя опубликованное украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой сообщение о согласовании Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.
Как написал Кулеба у себя в Twitter, правительство Украины приняло Стратегию, в которой прописаны планы потребовать от России компенсацию за ущерб, нанесенный стране в результате «временной оккупации территорий».
«Интересно украинское начальство свои кружева политические плетёт. Репарации с России после возвращения под власть Крыма и Донбасса — это сильно, с фантазией и размахом. Это прямо-таки даже по-имперски. Вспоминается невольно Тордесильясский договор 1494 года о разделе мира между Португалией и Испанией», — пишет по этому поводу Евгений Сатановский.
По словам эксперта, по этой логике и с такими же результатами Украина может предложить Японии заключить соглашение о разделе России, в рамках которого Токио «получит» Южно-Курильские острова, а Киев – «все остальное».
Таким же образом Киев может попытаться договориться и с Турцией, развивает тему Сатановский. Например, Турция отдает Киеву Донбасс, а он ей в ответ отдает все, что Анкара уже давно считает зоной своих интересов, а именно Урал, Сибирь, Алтай и Забайкалье, то есть все от Поволжья до Якутии. Правда в этом случае между Украиной и Турцией могут возникнуть споры по поводу Причерноморья, Приазовья и Крыма, которые, как хорошо помнит Анкара, еще не так давно по историческим меркам находились в составе Турции или под Турцией, как и половина нынешней Украины. И ведь именно Россия эти территории у Турции отвоевала, напоминает эксперт.
«Но это они как-нибудь решат. В аренду туркам сдадут, что ли? Или на беспилотники их обменяют… (Президент Турции Реджеп) Эрдоган против наверняка не будет, да и американцы с европейцами вряд ли будут возражать. Им еще самим как-то по собственным проблемам с турками договариваться надо, а Эрдоган пассажир тяжелый…», — рассуждает Сатановский.
Также политолог не обошел вниманием и «новую игрушку Киева» — закон «о коренных народах», который показывает, что украинские власти сбрендили окончательно.
Если бы из списка коренных народов Украины были вычеркнуты только русские, объясняет эксперт, это было бы во всяком случае понятно. Это свидетельствовало бы о том, что украинский президент Владимир Зеленский мстит России «ужасным, хоть и до крайности безмозглым, наглым и провокационным» способом. Но ведь Киев включил в список коренных народов только украинцев, караимов, крымчаков и крымских татар, а всех остальных оставил за рамками этого списка.
«Это надо совсем уже в безумие самоубийственно-берсерковского типа впасть. Или, говоря по-русски, с дуба рухнуть, что, видимо, с украинским начальством и случилось. Что тяжело больное оно на всю голову — это и раньше было известно, но что до такой степени… Срочно лечить пора, пока еще чего не натворило. Причем в принудительном порядке», — комментирует Сатановский.
И лечить нужно «методами Шойгу и Герасимова», уверен политолог, так как украинский президент видимо других методов не понимает.
Как напоминает Киеву ученый-востоковед, на территории нынешней Украины греки жили еще за три тысячи лет до того, как там появился Зеленский. А итальянцы, и в том числе римляне, а также евреи, жили на тех землях за две тысячи лет.
«Что до болгар, венгров, румын, армян, валахов, цыган, турок и поляков, чехов и словаков, белорусов и татар, русинов и немцев… Там и французы, вспоминая Де Рибаса, Ланжерона и Дюка де Ришелье, не менее коренной народ, чем украинцы. Про русских даже и говорить не приходится, — подчеркнул Сатановский. — Хотя что спорить с больными людьми? Исчерпала себя нынешняя украинская власть. Полностью исчерпала».
В заключение политолог сравнил украинского президента Владимира Зеленского с вожаком волчьей стаи Акелой, из истории про Маугли, который промахнулся и после этого его называли «мертвый волк». Вот и Зеленский, по словам Сатановского, еще не понимает, но он уже мертв, как тот Акела. А американский президент Джо Байден – не Маугли, и спасать его точно не собирается.