Почему Европа встречает Байдена с чемоданами обещаний скептически

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Какие бы обещания не давал американский президент Джо Байден во время своего европейского турне, говоря о возвращении США на позиции лидера демократических стран, или о масштабных закупках вакцины для передачи третьим странам, ему поверят не сразу.

Об этом пишет французское издание Le Figaro, комментируя прибытие президента США в Великобританию.

По словам автора статьи, Байден начал первый этап своего европейского турне с полным чемоданом обещаний. Как ожидается, американский лидер, собирается объявить о планах США передать бедным странам полмиллиарда доз вакцины производства Pfizer/BioNTech от COVID-19.

«Я знаю, что демократии могут собраться и ответить на вызовы новой эры, на этой неделе в Европе у нас есть возможность это доказать», — цитирует газета твит Байдена.

Кроме того, перед отлетом в Великобританию, президент США сообщил, что намерен раскрыть свою вакцинную стратегию для всего мира. Из этого журналисты сделали вывод, что Байден собирается рассказать о дополнительных мерах США по обеспечению вакциной от коронавируса беднейшие страны планеты, по большей части через систему Covax. Ранее Соединенные Штаты уже подверглись критике из-за их опоздания с подобными мерами, и теперь Вашингтон попытается вернуть себе лидирующие позиции в данной сфере. Пишет издание.

Global Look Press / Jiri Hubatka / imageBROKER.com

В ходе европейского турне Джо Байден примет участие в саммите G7, главными темами которого станут пандемия и изменение климата. Также президент США проведет встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и королевой Елизаветой II.

Во время своей первой остановки на британской военной базе, Байден выступил перед военнослужащими и заявил:

«Америка вернулась. Мой визит в Европу — это возможность для Америки мобилизовать демократии всего мира», — цитирует французская газета.

Но, по словам автора статьи, после предшественника Байдена на посту США Дональда Трампа, европейцы очень скептически воспринимают подобные заявления. Поэтому Байдену придется залечивать в Европе не только «шрамы» нанесенные Трампом, но и преодолевать сомнения европейцев относительно состояния американской демократии.

Pr Scr youtube.com / The Royal Family Channel

Кульминацией поездки Байдена станет намеченная на 16 июня встреча Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, считает автор.

«Переговоры намечаются острые и трудные, особенно по вопросу кибератак. О том, что эта проблема будет затронута, заявил и сам Байден перед отлетом. Белый дом то делает в адрес России умиротворяющие заявления, то выпускает предупреждения, при этом говорит, что у него нет больших ожиданий от встречи», — говорится в статье.

При этом в Белом доме заявляют, что собираются добиться от Москвы более предсказуемых и стабильных российско-американских отношений.