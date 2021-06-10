Баранец предупредил о жестком ответе России в случае принятия Украины в НАТО

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Вступление Украины в НАТО приведет к решительным действиям России в области внешней политики, уверен военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.

США перейдут красную черту при размещении на территории Украины дальнобойных ракет. Нет каких-либо гарантий, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс, добавил он. В случае подобного развития событий, Россия сможет исправить ситуацию и добиться равенства сил, уверен Баранец.

Для достижения подобного результата необходимо осуществить несколько важных шагов. Первый заключается в размещении военных баз на Кубе. Второй шаг предусматривает появление стратегических объектов в Венесуэле. На третьем этапе стоят совместные ядерные разработки с Ираном. В конце может быть неожиданное сотрудничество с КНДР, передает его слова ФАН.

"Даже эти четыре шага будут острым штыком, который очень серьезно будет колоть жирный зад Америки и НАТО", — уверен Баранец.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Теоретически Соединенные Штаты могли бы разместить на Украине ракеты, способные долететь до Москвы за семь минут. Но и у России может быть соразмерный ответ на такие угрозы, выразил уверенность военный обозреватель "КП". Не стоит забывать о гиперзвуковых ракетах "Циркон", которые способны долететь США максимально быстро, резюмировал Баранец.