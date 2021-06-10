Коронавирус, алкоголь и смотрящие из США. Как прошли выборы президента в Монголии

ТАСС / BYAMBA-OCHIR BYAMBASUREN / EPA

В Монголии уверенной победой правящей партии завершились выборы шестого президента. За председателя «Монгольской народной партии» Ухнаагийн Хурэлсуха проголосовали более 776 тыс. жителей, что составило примерно 70% от общего числа избирателей. Еще четверть отдали голоса за экс-депутата парламента Дангаасурэнгийн Энхбата. Число сторонников третьего кандидата — демократа Содномзундуйн Эрдэнэ, — едва превысило 5%.

Отметим, в 2019 году монгольский парламент принял поправки в Конституцию, которые устанавливают новый срок правления президента — 6 лет. Ранее лидера страны выбирали на 4 года.

Победитель выборов Ухнаагийн Хурэлсуха сменил на посту демократа Халтмаагийн Баттулга, который возглавлял страну с 2017 года, и согласно обновленному два года назад закону не смог баллотироваться в президенты во второй раз.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

По информации ТАСС, процедуру голосования осложнила пандемия коронавируса. За день до выборов сорвались последние дебаты соперников за президентский пост, поскольку один из них — Дангаасурэнгийн Энхбат, — заразился COVID-19.

Сам день выборов прошел без эксцессов в том числе благодаря ограничению властей на продажу алкоголя с 8 по 10 июня. Двери почти двух тысяч избирательных участков открылись по всей стране 9 числа в 7 утра по местному времени и работали в течение 15 часов. Во всех помещениях проводили дезинфекцию и строго следили за масочным режимом.

ТАСС / BYAMBA-OCHIR BYAMBASUREN / EPA

Отдать свой голос пришли больше половины жителей Монголии. Как отметили в избиркоме, доля молодых граждан от 20 до 34 лет была невелика.

По приглашению властей, наблюдали за выборами в Монголии не только десятки СМИ со всего мира, но также официальные представители Евросоюза и посол США в Улан-Баторе Майкл Клечески.