На Украине назвали слова Путина о вступлении Киева в НАТО «очевидными и предсказуемыми»

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Рассуждения президента РФ Владимира Путина о возможном вхождении Украины в состав Североатлантического альянса не имеют отношения к украинскому обществу.

С таким заявлением выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, высказывание российского лидера о сокращении подлетного времени иностранных ракет к территории РФ при вхождении Украины в НАТО звучало и ранее.

"Прежде всего, нужно отметить, что все высказанные тезисы абсолютно предсказуемы и очевидны. Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее", — отметил Подоляк.

По его мнению, слова Путина были сделаны в преддверии международных саммитов и в большей степени направлены на российскую аудиторию. А потому на Украине или в странах Запада эти аргументы никак восприняты не будут.