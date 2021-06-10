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На Украине назвали слова Путина о вступлении Киева в НАТО "очевидными и предсказуемыми"

Армия
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На Украине назвали слова Путина о вступлении Киева в НАТО «очевидными и предсказуемыми»
Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Рассуждения президента РФ Владимира Путина о возможном вхождении Украины в состав Североатлантического альянса не имеют отношения к украинскому обществу.

С таким заявлением выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, высказывание российского лидера о сокращении подлетного времени иностранных ракет к территории РФ при вхождении Украины в НАТО звучало и ранее.

"Прежде всего, нужно отметить, что все высказанные тезисы абсолютно предсказуемы и очевидны. Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее", — отметил Подоляк.

По его мнению, слова Путина были сделаны в преддверии международных саммитов и в большей степени направлены на российскую аудиторию. А потому на Украине или в странах Запада эти аргументы никак восприняты не будут.

#путин #украина #нато
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