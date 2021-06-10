Владимир Путин поздравил нового президента Монголии с победой на выборах

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Президент России Владимир Путин поздравил Ухнаагийна Хурэлсуха с победой на президентских выборах в Монголии, сообщили в пресс-службе Кремля.

Итоги голосования подтвердили авторитет Хурэлсуха на политической арене, говорится в сообщении Путина. Президент РФ выразил надежду, что деятельность нового лидера Монголии будет способствовать сотрудничеству между странами.

Хурэлсух получил телеграмму с поздравлениями российского коллеги. Председатель правящей Монгольской народной партии одержал победу на президентских выборах 9 июня. Новый лидер страны будет возглавлять страну в течение шести лет, сообщает ТАСС.