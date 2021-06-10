Министр спорта РФ Матыцин стал обладателем Fan ID

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Российский министр спорта Олег Матыцин получил паспорт болельщика (Fan ID) накануне старта чемпионата Европы по футболу.

Олег Матыцин 10 июня приехал в столичный центр выдачи Fan ID и получил документ, необходимый для посещения матчей Евро-2020. Он отметил, что система "хорошо зарекомендовала себя" во время чемпионата мира в России, который проходил в 2018 году. По мнению Матыцина, паспорт болельщика необходим для обеспечения безопасности на крупных турнирах.

Чемпионат Европы по футболу был перенесен УЕФА на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. В турнире примут участие 24 национальные сборные, 16 из которых выйдут в плей-офф континентального первенства. Семь матчей Евро-2020 пройдут на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.