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Венедиктов ответит в суде по иску бизнесмена Пригожина

Общество
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Венедиктов ответит в суде по иску бизнесмена Пригожина
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд иск против ЗАО "Эхо Москвы" и главредов станции и сайта Алексея Венедиктова и Виталия Рувинского, сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации было передано в Пресненский районный суд Москвы в связи с распространением "Эхом" недостоверных данных о персоне предпринимателя.

"Истец настаивает на признании несоответствующими действительности сведений о том, что Евгений Викторович является "хозяином ЧВК Вагнера", требует удаления и опровержения данной информации", — говорится в публикации пресс-службы.

В случае неисполнения требований в иске предлагается назначить ответчикам штраф в размере 200 тыс. рублей, а затем взыскивать с каждого индивидуально по 30 тыс. рублей ежедневно, если игнорирование решения суда продолжится.

"Отметим, что публикация недостоверных данных является неуважением со стороны СМИ к собственной аудитории. Мы убедительно просим СМИ быть внимательнее при подготовке материалов, проверять информацию на достоверность и соблюдать законы РФ", — подытожили в пресс-службе.

В приложенных к публикации копиях можно подробнее ознакомиться с требованиями истца и основаниями, по которым он намерен привлечь ответчиков к ответственности.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд
Пригожин ранее прокомментировал уже выигранные иски, которые также подавались в связи с распространением недостоверных данных о нем. Бизнесмен отметил, что обещал "приучить к горшку" тех, кто вводит аудиторию в заблуждение, и своих слов на ветер он не бросает.

#эхо москвы #венедиктов #пригожин
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