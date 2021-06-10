Жители деревни в Омской области обратились к Меркель за помощью

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Жители деревни Верхний Карбуш в Омской области записали видеообращение к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой о помощи — построить дорогу.

Свое обращение сельчане начали с того, что Верхний Карбуш образовали русские немцы на рубеже 19-20-х веков. А главная дорога на улице имени Дмитрия Карбышева не заасфальтирована.

Жители сетуют на местное правительство, мол с 2008 года обращались, а результата нет.

«С этой просьбой мы обращались в разные чиновничьи конторы и в Правительство России, но, к сожалению, наше правительство нас не услышало. Поэтому мы обращаемся к вам за помощью. Здесь очень много людей, у которых корни немецкие», — заявила одна из местных жительниц.

Однако сельчане таят надежду на понимание правительства родной страны — не хотят, чтобы те обижались. Ведь, с их слов, российский кабмин помогает другим странам, а теперь их черед просить о помощи.

В заключении ведущая на видео отметила что, многие из соотечественников уехали жить в Германию и своим примером показывают, как Меркель заботиться о народе. Что дает сельчанам надежду на получение помощи.

Впрочем, глава администрации Троицкого сельского поселения, в состав которого входит деревня Верхний Карбуш, Светлана Сердюк заявила, что обращения местных жителей не видела.

«Там грунтовая дорога, у нас вообще-то проект готов. Мы прошли экспертизу. Не вижу проблемы, все идет своим чередом. Минстрой в курсе», — передают ее слова СМИ.

В заключении она добавила, что сроки реализации проекта не установлены.