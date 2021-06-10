Готовы продать все. Ереван осудили за передачу ЕС прав на «коньяк»

Global Look Press / Konstantin Kokoshkin

Власти Армении решили продать право на название «коньяк» Евросоюзу за 3 млн евро. Теперь Еревану придется найти новое название для национального напитка. Кабинет министров Армении уже одобрил документ, который предполагает поиск нового названия и способы его продвижения на рынке.

Вице-президент союза армян России Левон Муканян в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» выразил резко негативную точку зрения на решение Еревана.

«Властям сейчас нужно привлечь любые средства для удержания своей личной власти, для своих целей, поэтому они готовы продать все, что угодно: и земли Республики Армения, и интересы народа, и национальные бренды. То есть продают все, что можно продать, насколько быстро они успеют это сделать», — сказал Муканян.

Он подчеркнул, что, безусловно, 3 млн евро нужны республике, однако в долгосрочном плане эти деньги не оправдают себя. Власти Армении сильно проиграют в будущем из-за того, что решают только сиюминутные задачи, считает вице-президент. Муканян напомнил, что когда-то власти Армении продали французской компании коньячные заводы, но с сохранением за собой прав на «коньяк», теперь же власти «сдали» и это.

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«Неправильно сделали одни власти, а вторые власти абсолютно ту же самую ошибку повторяют, абсолютно ничего не меняют, то есть усугубляют. Вот если мы говорим о Республике Армения, мы все знаем, что первое, что в голову приходит — это армянский коньяк. Нынешние власти ведут разрушительную политику, и они растрачивают наши национальные ценности», — отметил вице-президент союза армян России.

Муканян также считает, что этот вопрос должны еще рассмотреть юристы. Иначе по такому принципу кто угодно сможет выкупить, например, название «вино» или «вода».

«Отказаться добровольно от названия "коньяк", я думаю, это не самое правильное решение с точки зрения маркетинга, экономики и бизнеса. Нужно отстаивать, дискутировать, вести диалог, а не соглашаться на все подряд», — заключил Муканян.

Недавно режиссер и продюсер Тигран Кеосаян тоже выступил с критикой власти Армении. В частности, он назвал премьер-министра республики Никола Пашиняна «катастрофой», а его политику — путем к обнищанию страны.