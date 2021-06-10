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Захарова выступила против давления Евросоюза на Белоруссию

Политика
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Захарова выступила против давления Евросоюза на Белоруссию
mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва против давления Евросоюза на Белоруссию. Такая политика в отношении республики неприемлема, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Европейский парламент выступил с инициативой расширить санкционный пакет против Минска. В Совете ЕС предложили ввести как индивидуальные ограничительные меры, так и ограничения в отношении государственных компаний.

Причиной такого поведения является экстренная посадка авиалайнера ирландской компании Ryanair в минском аэропорту. Самолет приземлился из-за сообщений о минировании. Позже информация не подтвердилась.

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