Составлен список самых красивых улиц мира

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В Австралийском городе Мельбурн Смит-стрит названа самой красивой улицей по версии британского журнала Time Out.

Помимо этого, в список вошел Сан-Хуан в Барселоне. Хвалебные отзывы он получил за велосипедную и пешеходную планировку, а также атмосферные рестораны и магазины с комиксами.

Еще одним излюбленным местом путешественников является улица Саут-Бэнк в Лондоне, которая признана лучшим местом для прогулок и осмотра достопримечательностей британской столицы. Далее в рейтинги попали улицы Трес-Риос в Сан-Паулу, переулок Хаджи-Лейн в Сингапуре, Сан-Исидро в Гаване и Родригес-де-Фариа — в Лиссабоне.