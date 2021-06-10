Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Составлен список самых красивых улиц мира

Общество
57

Составлен список самых красивых улиц мира
wikipedia.org / Mat Connolley / CC BY 2.5

В Австралийском городе Мельбурн Смит-стрит названа самой красивой улицей по версии британского журнала Time Out.

Помимо этого, в список вошел Сан-Хуан в Барселоне. Хвалебные отзывы он получил за велосипедную и пешеходную планировку, а также атмосферные рестораны и магазины с комиксами.

Еще одним излюбленным местом путешественников является улица Саут-Бэнк в Лондоне, которая признана лучшим местом для прогулок и осмотра достопримечательностей британской столицы. Далее в рейтинги попали улицы Трес-Риос в Сан-Паулу, переулок Хаджи-Лейн в Сингапуре, Сан-Исидро в Гаване и Родригес-де-Фариа — в Лиссабоне.

#мир #место #улица
Ударивший Макрона француз планировал заменить пощечину кремовым тортом
Ударивший Макрона француз планировал заменить пощечину кремовым тортом
Политика
16:33 | 10 июня
Венедиктов ответит в суде по иску бизнесмена Пригожина
Венедиктов ответит в суде по иску бизнесмена Пригожина
Общество
16:29 | 10 июня
Брутер рассказал о шансах Чехии выйти из списка недружественных стран
Брутер рассказал о шансах Чехии выйти из списка недружественных стран
Россия и мир
16:13 | 10 июня