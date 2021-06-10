Пушков потребовал от Украины компенсацию за Донбасс и порты в Черном море

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Сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить компенсацию России за несколько территорий и портов в Черном море. Таким образом парламентарий ответил на желание Киева получить репарации от Москвы. В своем Twitter Пушков перечислил, за какие именно переданные земли Украина должна заплатить.

«За Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Эти земли никогда не были украинскими. И все порты на Черном море были построены русскими», — написал парламентарий.

Недавно стало известно, что власти Украины в свою стратегию по внешней политики внесли требование к России по выплате компенсации «за Крым». По их словам, они планируют оказывать на Москву всевозможное давление.