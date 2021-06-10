Колосков раскритиковал УЕФА за решение убрать только один лозунг с формы сборной Украины

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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков не согласился с решением УЕФА убрать только один политический лозунг с формы сборной Украины.

Колосков заявил, что оба лозунга на футболках национальной команды Украины имеют политический подтекст. По мнению президента РФС, убирать нужно все надписи.

"Убрать второе это минимальный уступок, на который пошла УЕФА, и то после писем РФС. УЕФА создали прецедент, с которого потом можно не выйти",— заявил Колосков в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

Он также напомнил, что речь идет о футболе, в который играют по четко регламентированным правилам. Колосков считает, что на форме футболистов должен быть номер и фамилия, а на груди — знак сборной. Политическим лозунгам не место в спорте.