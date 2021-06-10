Пушков оценил шансы исключения США из списка недружественных к России стран

twitter.com / @Alexey_Pushkov

США не имеют шансов выпасть их списка недружественных к России стран. Об этом заявил сенатор Совфеда России Алексей Пушков.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее назвал условия для исключения Вашингтона из списка. По его словам, Белому дому необходимо отказаться от наступления на российские интересы и прекратить вмешиваться во внутренние дела страны.

Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

Пушков, комментируя высказывание Рябкова, заявил, что США не имеют шансов на исключение из указанного списка. Для этого Вашингтону пришлось бы пересмотреть свою политику в отношении России.

"При этом удивительно, что сами США обожают вводить санкции против других стран, но почему-то не любят под них подпадать. Возмущаются, нервничают. Пора привыкать — 21-й век на дворе", — написал сенатор в Telegram.

Ранее Алексей Пушков заявил о плохих новостях для Украины с точки соотношения сил в Черном море. По его словам, ожидания Киева по поводу усиления военного присутствия США в регионе могут оказаться "не слишком надежными".