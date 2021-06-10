В Китае оценили отмену ограничений США с работы TikTok и WeChat

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Представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн счел решение президента США Джозефа Байдена о снятии ограничений с работы TikTok и WeChat позитивным шагом. Таким мнение представитель ведомства поделился 10 июня в ходе брифинга.

«Это позитивный шаг в правильном направлении», — заявил он. — «Однако мы также заметили, что американская сторона выдвинула требование проверить риски в сфере безопасности со стороны иностранных приложений, также Комитет по иностранным инвестициям США по-прежнему проводит проверку в отношении TikTok».

Кроме того, Фэн выразил надежду на справедливое отношение властей США к китайским компаниям в будущем, а также призвал представителей Конгресса и Белого дома к отказу от вовлечения торгово-экономической сферы в политику.

Напомним, 9 июня президент США Джозеф Байден аннулировал приказ бывшего президента Дональда Трампа о запрете приложений.