Монге займет место Шойгу в предвыборном списке в Госдуму от Тувы

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Президент Торгово-промышленной палаты Тувы Аяс Монге займет первое место в предвыборном списке "Единой России" на выборы в Госдуму РФ от республики, сообщили в парламенте.

Сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу ранее одержала победу в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов в депутаты нижней палаты. Однако 10 июня стало известно о ее смерти. Место Шойгу в партийном списке достанется Монге, который был вторым по количеству голосов, пишет РИА Новости.

СМИ сообщали, что причиной смерти Шойгу стал инфаркт на фоне коронавируса. Об ее уходе из жизни объявил глава фракции "Единая Россия" в Государственной думе РФ Сергей Неверов.