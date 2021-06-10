Суд Москвы оштрафовал Telegram на 10 млн рублей

wikipedia.org / Ulises Hernandez Pino/Corporación ApropiACYT / CC BY 2.0

Компания Telegram признана виновной в распространении запрещенного контента. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 10 млн рублей.

Всего на заседании было рассмотрено четыре протокола, за каждый из которых Telegram мог получить штраф до 4 млн рублей.

О содержании запрещенных постов не сообщается, но в последнее время социальные сети стали часто получать штрафы за неудаление контента с призывами к участию в несанкционированных акциях.

Ранее мессенджер Telegram уже получал штрафы за неудаление запрещенного контента. В последний раз суд постановил взыскать с компании 5 млн рублей.