Брутер рассказал о шансах Чехии выйти из списка недружественных стран

Pr Scr youtube.com /

Чехии бесполезно инициировать переговоры с Россией по поводу исключения из списка недружественных стран. Такое мнение в разговоре с «Политикой Сегодня» озвучил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя слова директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о том, что Россия заинтересована в сокращении, а не расширении списка.

Напомним, перечень был утвержден 13 мая по поручению президента Владимира Путина после обвинений Праги в адрес Москвы о причастности ко взрывам во Врбетице в 2014 году. В него вошли две страны: США и Чехия. Последние уже призывали РФ отказаться от этой меры, но безуспешно.

«Они [Чехия] ничего не смогут сделать, ничего не сделают, и в ближайшее время ничего не произойдет. Вообще я бы сказал, что если такой список ввели, если это, как сказал [Сергей] Рябков (заместитель министра иностранных дел России, – прим. ред.), "инструмент", то не нужно его пересматривать каждую неделю. Время пересматривать еще не пришло», – отметил собеседник «ПС».

pixabay.com /

Политолог считает, что Россия принципиально не будет обсуждать с «недружественными государствами» их включение в список на переговорах или консультациях, поскольку это решение является суверенным.

«Мы это решение защищаем. Как долго и сколько стран там будет — столько и будет. Что касается того, что должна сделать Чехия — пусть она делает, а мы потом будем смотреть. Мы переговоров с Чехией по этому поводу не ведем», – сказал Брутер.

Эксперт не исключил, что перечень стран может пополниться, если на то будет «серьезный повод».

Отметим, включение государства в список «недругов» означает, что посольства, консульства и госучреждения этой страны смогут принимать россиян на работу по строгой квоте, а порой и вовсе ограничиваться своими силами.