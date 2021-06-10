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Президент Чехии призвал Европу не делать из Навального героя

Политика
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Президент Чехии призвал Европу не делать из Навального героя
Агентство городских новостей Москва / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Европе не следует делать из осужденного блогера Алексея Навального героя. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан.

Глава государства напомнил, что блогер в публичных выступлениях поддерживал националистов. По этой причине Европе не следует поддерживать Навального и пытаться сделать его героем.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что все преследования Алексея Навального полностью законны. Блогер сам виноват в том, что оказался за решеткой.

#европа #чехия #президент #навальный
Президент Чехии призвал Европу не делать из Навального героя
Президент Чехии призвал Европу не делать из Навального героя
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